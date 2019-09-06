جمهور الهلال يقتحم النادي ويطالب بإسقاط الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اقتحم المئات من جماهير نادي الهلال مقر ناديهم بأم درمان اليوم الجمعة، واضعين نهاية لخمسة اعوام من الحرمان كان قد فرضها عليهم رئيس النادي أشرف الكاردينال بقراره الخاص بإغلاق النادي في وجه رواده.

وتجمع عصر اليوم عدد من الجماهير أمام ساحة النادي استجابة لدعوة بعنوان (جمعة فتح أبواب النادي) دعا اليها (الأولتراس) مع مكونات جماهيرية أخرى، وردد المحتجون هتافات مناوئة لرئيس النادي الكاردينال وحملوا لافتات على شاكلة (المال لن يشتري الهلال) و(لن يديرنا شخص يتم تسييره بواسطه صحفيين) وندد المتظاهرون بالطريقة التي يدير بها الكاردينال النادي وحملوه التراجع الذي أصاب فريق الكرة والقيم الهلالية بشكل عام. وهتف بعضهم بضرورة سقوط الكاردينال ونعته البعض بأنه لا يشبه الهلال ولا يشبه وجوده على رأس إدارته الواقع السوداني الجديد.