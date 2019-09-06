تعرف على فوائد البصل.. يقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج

يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن لهذا النبات العشبي فوائد كثيرة في مكالحة العديد من أمراض هذا العصر.

وتحتوي حبة متوسطة الحجم من البصل على حوالي 90 بالمئة من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أمام الدهون فلا تتجاوز 0.10 غرام.

ويلعب البصل دورا في تقليل نسبة الكولسترول السيئ في الدم، الأمر الذي يعزز صحة القلب، كما أنه يحتوي على فيتامين C ومركبات من شأنها تقوية مناعة الجسم.

ويقول الخبراء إن مادة الكيرسيتين الموجودة في البصل تحمي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، لا سيما سرطان القولون وسرطان المعدة.

أما مادة الكروم التي يحتويها البصل في جذوره، فتساهم في تنظيم معدل السكر في الدم، كما أن البصل يعد أحد أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة.

ويساعد البصل في وقف النزيف الأنفي، من خلال وضع شريحة أسفل الأنف واستنشاقها. وفي هذا الإطار، ينصح الخبراء بتناول مزيج من العسل والبصل لمعالجة الحمى ونزلات البرد.

بقي أن نشير إلى أن البصل يحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد الإنسان على النوم، وفق ما يؤكد خبراء التغذية، كما أنه يقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج.

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استخدامات البصل

لم يقتصر استخدام البصل على مجال الطهي إنما بات يستخدم بكثرة في العديد من الوصفات العلاجية، ولعل السبب وراء ذلك فوائده العظيمة التي يزود الجسم بها، والتي ورد ذكرها في الطب النبوي، وفي هذا المقال سنعرفكم على فوائد البصل في الطب النبوي.

تحسين المزاج والنوم

يمكن أن يقلّل حمض الفوليك الموجود في البصل الإحباط والضغط النفسيّ، كما يمنع الهموسيستين الموجود في الدم والمغذّيات الأخرى من الوصول إلى الدماغ؛ حيث يتسبّب الهموسيستين الزائد في إنتاج هرمونات الإحساس الجيد مثل السيروتونين، والدوبامين، والنورادرينالين والتي لا تنظّم فقط الحالة المزاجيّة، ولكن أيضًا تعمل على تنظيم النوم والشهية.

تحسين صحة الجلد والشعر

البصل يحتوي على نسبة عاليه من فيتامين ج، وهو ضروري من أجل بناء وصيانة الكولاجين، مما يحسّن صحّة كلّ من الجلد والشعر.

تحسين صحة العظام هشاشة العظام

هي مشكلة صحيّة شائعة، ولا سيما لدى النساء بعد سنّ اليأس، ومن أهمّ التدابير الوقائية للحد من مشاكل العظام الحمية الغذائية الصحية، وقد أظهرت الدراسات أنّ البصل قد يحمي العظام من التلف والتدهور، وربما يزيد كتلة العظام، وأشارت دراسة كبيرة جدًا أجريت علي النساء فوق عمر 50 عامًا أنّ استهلاك البصل مرتبط بزيادة كثافة العظام، وأظهرت دراسة حديثة أيضًا أنّ تناول الفاكهة والورقيات والخضروات بما في ذلك البصل قد يحمي النساء من هشاشة العظام بعد سنّ اليأس.

احتوائه على خصائص مضادة للمايكروبات

هناك العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش خارج وداخل جسم الإنسان وبعضها يمكن أن يسبّب الضرر، وقد يحدّ البصل وزيوت البصل الأساسية من نموّ الكائنات الحية الدقيقة الضارّة مثل بكتيريا الخمائر.

الوقاية من أمراض القلب

إدخال كمية صغيرة من البصل إلى النظام الغذائي قد يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وكشفت دراسة أجريت عام م2007 بقيادة معهد الغذاء والبحث أنّ أكل 100-200 غرامًا من البصل يمكن أن يقلل من التهابات الشرايين، وهذا بفضل مركب موجود في البصل يعرف باسم كيرسيتين، كما يوجد هذا المركب أيضًا في الشاي، والتفاح، والنبيذ الأحمر.

