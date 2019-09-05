المنتخب الأولمبي السوداني يتحدى نيجيريا مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخوض منتخب السودان الأولمبي في السابعة من مساء اليوم”الخميس” مباراة صعبة أمام نظيره النيجيري في التصفيات المؤخلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتخطي أولمبي السودان في المرحلة السابقة نظيره الكيني عن جدارة بعد الفوز ذهابًا وتعادل سلبي في جولة الإياب.

واستعد الأولمبي وفق الصورة المطلوبة تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة محمد موسى ومعاونيه.

Advertisements

ويأمل المنتخب السوداني في تقديم مستويات لافتة وعبور المرحلة الحالية من لقاء اليوم.

ويرى المدرب العام للمنتخب الأولمبي بأنّ التأهل هدفهم، مشيرًا إلى أنّهم لا يخشون منافسهم اليوم.

وأوضح أنّ فريقه جاهز لخوض اللقاء، وكل اللاعبين في أتمّ الجاهزية المطلوبة لتحقيق الهدف الموضوع تجاه المباراة.

وأكّد معتصم في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّهم سيلعبون بتوازنٍ، لافتًا إلى أنّهم درسوا منتخب نيجيريا بصورة كاملة ووقفوا على كلّ نقاط القوة والضعف.