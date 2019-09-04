اجتماع بين لجنة المُعلمين و "حمدوك" بشأن استئناف الدراسة في البلاد

كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن اجتماع لها غداً الخميس” مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بشأن استئناف العام الدراسي في البلاد.

وأوضحت اللجنة في تعميم صحفي مساء اليوم “الأربعاء” أن وفداً منها سيلتقي غداَ “الخميس” رئيس الوزراء د. عبد حمدوك للتفاكر والتشاور حول استئناف الدراسة، وقضايا التعليم والمعلم.

وكان قد وجه رئيس الوزراء “الاثنين” الماضي، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان خلال مدة أقصاها 15 سبتمبر الجاري، بوقتٍ حددت ولاية الخرطوم يوم السبت 14 سبتمبر موعداً لعودة الطلاب للمدارس.

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وشمل التوجيه الذي تلى اجتماع ترتيب استئناف الدراسة بمرحلتى الأساس والثانوي ترأسه حمدوك بمجلس الوزراء، إلغاء عطلتي السبت والدورة المدرسية لتعويض أيام الإغلاق.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف العام الدراسي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم د.الطاهر حسن في تصريح صحفي أن الاجتماع أطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإستناف العام الدراسي.