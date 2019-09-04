بالفيديو: نجوم الضحك والكوميديا في السوداني يطلقون مبادرة (حنبنيهو) وفضيل وسيد جرسة يدعوان للمشاركة

ناشد الممثل الكويدي عبد الله عبد السلام السودانيين للمشاركة في مبادرة (حنبنيهو) وذلك من أجل المشاركة والمساهمة في بناء الوطن بعد نجاح الثورة السودانية التي اقتلعت الحكم الديكتاتوري موضحا بانها مبادرة تجمع العديد من الفنانين السودانيين في شتى المجالات.
المبادرة التي اطلقها النجم الكوميدي فضيل تضم بجانبه العديد من نجوم الكوميديا والضحك ابرزهم الفنان محمد جلواك وحسن يوسف سيد جرسة والكوميدي الشاب ابو بكر فيصل بجانب عدد من المبدعين في حقل الدراما من الرواد والشباب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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