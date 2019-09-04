شاهد بالصور : السيرة الذاتية لوزيرة الشبابة والرياضة الجديدة ولاء البوشي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختار رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك الناشطة الشابة ولاء عصام البوشي لشغل منصب وزيرة الشباب والرياضة والتى اسمتها وزارة الثورة وتعتبر البوشي ناشطة قاومت النظام المخلوع منذ سنوات سبقت ثورة ديسمبر الاخيرة فقد ذاع صيتها قبل سنوات حينما التقت بالرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لتحدثه بمعاناة السودانيين من الحظر .

وبعد اختيارها , قالت البوشي، في منشور بصفحتها الرسمية بفيس بوك، إنها ستكون على رأس وزارة الشباب والرياضة التي أسمتها “بوزارة الثورة”.

وكتبت: “رفقائي ورفيقاتي شباب وشابات ثورة السودان العظيمة، أود أن أبلغكم رسميا أننا حزنا على وزارة الثورة، كما أسماها أحد الرفاق وزارة الشباب والرياضة”.

وأضافت البوشي التي رشحتها قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك على رأس قائمة من 3 أشخاص: “الطريق ليس بسهل، لكن معا يمكن أن نصنع وننجز المستحيل كما فعلنا في الشهور الفائتة”.

وتابعت: “انتهى عهد الظلام، ونحن في مقتبل عهد جديد تحقق بمجهود الشباب وتضحياتهم، وسيستمر بنا وسيقوده الشباب، عبر هذه الوزارة لنصنع التاريخ القادم، لتكون أول حكومة ديمقراطية منتخبة بعد الفترة الانتقالية غالبيتها للشباب”.

وأكدت أنها تسعى لإعادة السودان سيرته الأولى في مجال الرياضة، حيث كان في مصاف الدول في إفريقيا والعالم العربي، وسيظل مع القليل من العمل، لنكون شركاء معا لنحقق التغيير، فالمرحلة حرجة تحتاجنا جميعا، لنرى السودان الذي طالما حلمنا به واقعا معاش.

لم ينسى السودانيون ولاء البوشي التي التقت بالرئيس الامريكي السابق باراك اوباما بواشنطن جاء ذلك خلال حفل نظم على شرف الرئيس الامريكي في صيف 2016م .

لقاء اوباما

حيث التقت الطالبة السودانية ولاء عصام البوشي بالرئيس الامريكي باراك اوباما بواشنطن جاء ذلك خلال حفل نظم على شرف الرئيس الامريكي .

يذكر ان ولاء عصام البوشي كانت ضمن البعثة الدراسية لبرنامج واشنطن لزمالة مانديلا للقادة الافارقة الشباب . وأظهرت الصور مدى الترحاب الذي قابلها به اوباما و الانصات لحديثها بتركيز عالي . ونشرت ولاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة ( واخيراً التقيته ،وهززت يده “صافحته” وتحدثت معه بصورة جادة وحاولت بزل قصارى جهدي لأوصل له صوت بلدي الحبيب السودان ويسمع رسالتكم اليه وذلك عبر اخباره باننا شعب السودان نعاني من من العقوبات الامريكية ، وليست الحكومة هي من تعاني ، ولماذا تنظر الحكومة الامريكية وتتبنى القضايا البديلة .وقال اوباما بانهم فعلاً يعملون طرق اخرى لتخفيف اثار العقوبات وبالطبع هذه المواضيع سرية .



من هي ولاء البوشي ؟

ولاء البوشي، ناشطة شبابية عملت بمنظمات المجتمع المدني، ودافعت من خلالها على حقوق المراة والطفل، وشاركت بفاعلية في الحراك الثوري الذي أطاح بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.



ولدت ولاء عام 1986 ومواطني مدينة ودمدني بالجزيرة الخضراء مهندسة ميكانيكية، تحصلت علي درجة الماجستير بالإمتياز من جامعة إمبريال كولج لندن في الهندسة الميكانيكية المتقدمة مع التركيز علي السوائل النانونية ومحركات الطائرات، تحصلت علي منحة الحكومة البريطانية للقادة من أنحاء العالم تشفننغ لدراسة الماجستير، تحصلت علي منحة جامعة إمبريال كولدج لندن للتميز الأكاديمي، تحصلت علي درجة البكالريوس بمرتبة الشرف الأولي من كلية الهندسة والعمارة، قسم الهندسة الميكانيكيةجامعة الخرطوم