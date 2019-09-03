د.شداد: المنتخبات تلعب باسم السودان وليس الاتحاد ونأمل مساندتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أن المنتخبات الوطنية تشارك باستحقاقات مهمة في بطولات كبيرة على المستوى العالمي، فالمنتخب الأول يخوض تصفيات كأس العالم في قطر 2022م، والمنتخب الأولمبي يخوض غمار الترقي لثاني أكبر بطولة في العالم والتي ستنعقد في طوكيو 2020م، وأشار إلى أن التعامل مع المنتخبات يجب أن يكون من منظور أنها تلعب باسم السودان وليس الاتحاد، وناشد البروف شداد، الجمهور، الحضور الفاعل والمساندة واالتعاطي مع المنتخبات على ضوء اسم السودان وليس اتحاد كرة القدم السوداني أو قيادته، بغض النظر عن المواقف الداعمة والمناهضة لسياساته. وتمنى شداد في ختام حديثه التوفيق لصقور الجديان في كل المحافل، مؤكداً أنهم ظلوا ولن يتأخروا في تقديم كل ما من شأنه أن يخدم المنتخبات الوطنية.