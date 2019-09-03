الخرطوم الوطني يحدّد موعد مباراته أمام موتيمبا الكنغولي

الخليج 365 :

أعلن نادي الخرطوم الوطني عن أداء مباراته أمام موتيمبا بمبي الكنغولي في دور الـ”32″ من بطولة الكنفدرالية في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

وقال المدير الفني للخرطوم الوطني خالد هيدان في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ إعداد فريقه سيمضي بصورة طيبة، وسيخوض عددًا من التجارب الودية تمهيدًا للوصول إلى الجاهزية التي تمنحه القوة لظهورٍ مشرّف في البطولة الأفريقية.

وينتظر أنّ يخوض الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” أولى تجاربه التحضيرية الأسبوع القادم حيث سيواجه المريخ الخرطوم.