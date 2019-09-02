مصرع “15” وإصابة “22” شخصاً في حادث مروري على طريق النيل الأبيض

لقي “15” شخصاً مصرعهم وأصيب “22”؛ في حادث اصطدام بصين سياحيين أحدهما قادم من كوستي للخرطوم والثاني كان في طريقه إلى كوستي بمنطقة لفة أبو كلاب (12 كيلو شمال القطينة).
وبحسب صحيفة اليوم التالي نقلاً عن شرطة المرور وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من سائق البص.
وفور وقوع الحادث تحركت دوريات المرور السريع وقامت بإسعاف (22) مصاباً إلى مستشفى القطينة وتحويل آخرين إصاباتهم جسيمة إلى حوادث مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم، ونقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة بشائر بالخرطوم.
وتم تدوين بلاغ بالرقم (141) تحت المواد (62/66) من قانون الحركة والمرور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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