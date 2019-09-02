موكب جماهيري يصل بورتسودان لدعم التعايش السلمي

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بهتافات تنبذ القبلية وتحض على السلم الاجتماعي وصل مساء أمس إلى مدينة بورتسودان موكب “الرايات البيضاء” الذي تحرك السبت من مدينة كسلا قاطعاً نحو “600” كيلو متر سيراً على الأقدام. وهذا الموكب الجماهيري الذي ترفرف فوقه الرايات البيضاء هو عبارة عن مبادرة شعبية لحقن الدماء التي سالت نتيجة الصراع بين قبيلتي “النوبة والبني عامر” بمدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية.

وردّد المشاركون فيه هتافات تحض على التعايش السلمي بين مكونات المدينة من شاكلة “نوبة وبني عامر اخوان لمانا وطن أسمو السودان” والبلد دي حقتنا والسودان قبيلتنا” و”عنصري ومتأمر كل البلد نوبة وبني عامر، وحلم العالم ناس تتسالم والبني آدم صافي النية, وبحسب صحيفة آخر لحظة استقبلت مدينة بورتسودان عند مدخلها موكب “الرايات البيضاء” بموكب جماهيري آخر تقدمه سفير النوايا الحسنة الفنان سيدي دوشكا والتقى الموكبان عند ” صينية ترانزيت” قبل ان يتوجهان في موكب واحد إلى دار اتحاد الأدباء والفنانين بالمدينة لإقامة ليلة وطنية عن المناسبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)