الكشف عن هروب عبد الرحمن الخضر إلى دولة مجاورة

التاريخ: 02-سبتمبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة Advertisements كشف مصادر مطلعة عن هروب رئيس القطاع السياسي السابق بحزب المؤتمر الوطني, د. عبد الرحمن الخضر لخارج البلاد, بعد ان سرت أنباء مؤكدة عن تمكنه من الاختباء. وأكدت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة ان الخضر غادر براً إلى إحدى دول الجوار, ويواجه الخضر الذي شغل منصب والي الخرطوم عدة اتهامات تتعلق بقضايا فساد إبان إدارته للولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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