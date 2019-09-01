عاجل : بالصورة هتافات ضد قوى التغيير بالفاشر وحصب بالحجارة وإخراج القياديين “الاصم وسلك” من بين الجماهير الغاضبة

فشلت ندوة قوى الحرية والتغيير، المقرر لها أمسية الاحد بمدينة الفاشر، بعد أن سادت هتافات مطالبة بالسلام.

وتدافع الجماهير صوب المنصة الرئيسة وسط هتافات وحصب بالحجارة ضد قياديِّ (قحت) مما دعا المنظمون لاخراج القياديين محمد ناجي الأصم وخالد عمر يوسف (سلك)، بصعوبة من وسط الجماهير الغاضبة، بحسب مانقل شهود عيان.

وأظهرت مقاطع فيديو تدافع للجماهير نحو قيادات قحت، وهي تهتف “بره .. بره” فيما هتف آخرون “وينو السلام”.

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فيما أصدر تجمع المهنيين بيانا عقب الاعتداء على قيادته بالفاشر، جاء فيه:

تتأسف لجنة العمل الميداني عن ما حدث مساء اليوم في مدينة الفاشر بعد الربكة التي حدثت في المنصة والإعتداء الذي تم على بعض قيادات قوى الحرية والتغيير.

ونحن إذ نعتذر لمواطني مدينة الفاشر وكل مواطني إقليم دارفور عن إلغاء الندوة الجماهيرية نؤكد بأن هذا السلوك الفردي لا يمثل مواطني الفاشر الذين استقبلونا بكرمهم وحسن ضيافتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)