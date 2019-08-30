هلال الأبيض يكسب شكوي محترفه السابق شيخ موكورو

الخليج 365 : أقرت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ايقاف اللاعب الايفواري الشيخ موكورو إلى حين سداد مبلغ 180 ألف دولار لنادي هلال الأبيض. وتلقي نادي المصري البورسعيدي أمس ” خطاب من الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم بايقاف اللاعب. وكان هلال الأبيض تقدم بشكوي إلى لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا ضد اللاعب بعد أن غادر الأخير دون علم ناديه وتعاقد مع المصري البورسعيدي. وعلي الرغم من استلام الاتحاد المصري لخطاب بغيقاف اللاعب الا أن اتحاد الكرة السوداني لم يخطر هلال الأبيض حتي اللحظة بقرار الفيفا. المادة السابقة توقيف شبكة إجرامية تتلاعب بالدقيق المدعوم في “الأبيض” المقالة القادمة الوصل الإماراتي يقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

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