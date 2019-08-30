المسابقات تصدر البرنامج الكامل وتحدد توقيت مباريات الدورة الأولى للممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدرت لجنة المسابقات البرمجة الكاملة لمباريات الدورو الاولي لمسابقة الدوري الممتاز بعد فترة التوقف لاستحقاقات المنتخبين الاول والأولمبي.

وستستأنف المسابقة في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

يذكر أن بعض الأندية لعبت جولتين فقط من المناقسة فيما خاضت أندية المريخ، الهلال، الأهلي شندي والخرطوم الوطني مباراة واحدة لارتباطاتها الخارجية في مسابقات الإتحاد الأفريقي والعربي.

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