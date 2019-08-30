أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الإنتباهة: * “حمدوك” يتحفظ على مرشحي وزارات الصناعة والتجارة والسياحة * المهدي: الوثيقة لم تنص على أن الإسلام دين أغلبية السودانيين * قضاة: محاكمة “البشير” لعرقلة تسليمه لـ(الجنائية) * إصابات بالملاريا ولدغات العقارب بالنيل الأبيض * كباشي: جهات خارجية وداخلية تقف وراء أحداث بورتسودان * عرمان: الحديث عن وحدة السودان ودولة الجنوب غير منطقي الصيحة: * “الدعم السريع” تبسط الأمن وتسيطر على الأوضاع ببورتسودان * صيانة عربة (والٍ مُكلف) بـ(1.7) مليار جنيه * التقديم لشواغر مؤسسات التعليم الخاص والأهلي والأجنبي الأحد المقبل Advertisements * القبض على عدد من المتفلتين في الأحداث الأخيرة وتسليمهم للشرطة الوطن: * “السيادي”: خطأ إجرائي أجل إعلان تشكيلة الحكومة * لجنة تبدأ في فحص طلبات المفصولين أثناء الاحتجاجات * قضاة سابقون: المليونية أحد أدواتنا لتعيين رئيس القضاء * السلطات بمدني تحتوي أحداث شغب وتمنع مواجهات بين ثوار مدني وسائقي الأمجاد الدار: * “الدعم السريع” تنجح في بسط الأمن والاستقرار ببورتسودان * ضوابط جديدة لزيارة رموز النظام السابق بسجن كوبر الاتحادي * محاكمة متهمات ببيع طفل بشرق النيل * الكباشي: جهات خارجية وداخلية تقف وراء أحداث بورتسودان الدامية وسنكشفها في حينها * إدانة زوج وشقيقه بتهمة قتل الزوجة نعمات بشرق النيل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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