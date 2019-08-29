هلال التبلدي يتجاوز الأهلي عطبرة بصعوبة

الخليج 365 : حقق هلال التبلدي فوزا بشق الأنفس على الاهلي عطبرة بهدف نظيف ناله المهاجم محمد عباس في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. وعانى التبلدي كثيرا ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ووقف إكسبريش الشمال ندا عنيدا لأصحاب الأرض.

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