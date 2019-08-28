تعرّف على رد د.شداد حول طلب مدرب منتخب السودان بشأن المدينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم”الموقع” أنّ الجهاز الفني للمنتخب السوداني بقيادة زدرافكو لوجاروشيتش طالب رئيس اتحاد كرة القدم بإلغاء عقوبة لاعب المريخ بكري المدينة والاكتفاء بفترة الإيقاف التي حرمته من المشاركة في دوري النخبة مع فريقه.

وأوضحت المصادر أنّ الاجتماع الذي التأم بين شداد وزدرافكو تم فيه مناقشة أزمة اللاعب، وأمنّ مدرب المنتخب على حاجته للاعب في مباراته المرتقبة أمام تشاد لعدم تواجد عدد من المهاجمين في القائمة.

وفي الخامس من سبتمبر المقبل، سيواجه المنتخب السوداني نظيره تشاد في ذهاب تصفيات كأس العالم المقرّر إقامته في قطر 2022.

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و”الثلاثاء”، أعلن مدرب منتخب السودان عن قائمة مباراة تشاد التي ضمت”20″ لاعبًا، وتقرّر دخول اللاعبين في معسكر الأحد القادم.

وبحسب مصادر فإنّ مطالب المدرب زدرافكو قوبلت بالرفض من قبل رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد الذي رفض الخطوة وتمسّك بمحاسبة اللاعب.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أصدرت قرارًا”الثلاثاء” بإيقاف لاعب بكري المدينة لمدة عام ونصف بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام هلال الأبيض في الدوري الممتاز الموسم الماضي.