باكستان تدرس إغلاق المجال الجوي أمام الهند

صرح وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد تشودري بأن رئيس الوزراء عمران خان، يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية مع أفغانستان عبر باكستان.

وقال تشودري على تويتر: "رئيس الوزراء يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، كما اقتُرح أيضاً فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية مع أفغانستان، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات".

هذه المره لم تعد الأولى ففي 29 مايو، أعلن متحدث باسم أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، بأن المجال الجوي الباكستاني على الحدود مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 من يوني، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.حتى 14 يونيو المقبل، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

حيث أغلقت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي بالكامل بعد غارة جوية للقوات الهندية استهدفت معسكرا تابعا لجماعة "جيش محمد" المتشددة في منطقة "بالاكوت" بإقليم "خيبر بختونخوا" في 26 فبراير الماضي.

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وعادت باكستان فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء نيودلهي وبانكوك وكوالالمبور في 27 مارس، وفي منتصف أبريل فتحت أيضا أحد الطرق الجوية للرحلات المتجهة غربا من الهند وبدأت شركات الطيران مثل طيران الهند والخطوط الجوية التركية في استخدامها.

وتم إجبار شركات النقل الأجنبية التي تستخدم المجال الجوي الهندي على تحويل مسار الرحلات لأنها لا تستطيع الطيران فوق باكستان، حيث يؤثر الإغلاق بشكل أساسي على الرحلات الجوية من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن باكستان تقع في منتصف ممر طيران حيوي وتؤثر القيود المفروضة على المجال الجوي على مئات الرحلات الجوية وشحنات البضائع كل يوم، مما يضاعف وقت الطيران للمسافرين وتكاليف الوقود لشركات الطيران.