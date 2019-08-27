صحيفة التيار “السيادي” يزور سجن”كوبر” للتحقق من رموز النظام البائد اللواء حافظ التاج واليًا للبحر الأحمر..قائد”الاحتياطي” في بورتسودان للإشراف على الأوضاع الأمنية بابكر فيصل لـ”التيار”: الترشيحات للوزارات اكتملت والإعلان خلال ساعات صحيفة الانتباهة تحقيق لـ”الانتباهة” يكشف تبديد”5.8″ مليار دولار معلومات تدحض ارتكاب مسؤول بالسكة حديد تجاوزات أعضاء السيادي يرفضون سيارات”الإنفينتي” محكمة تنظر في طلب لحل”الوطني” ومصادرة أمواله جبريل إبراهيم لـ”الانتباهة”: سنواجه الحرية والتغيير بسلاح”الشارع” صحيفة السوداني لجنة حكومية: تحصلنا على”460″ مستندًا يتعلّق بفساد النظام السابق أعضاء في السيادي يعيدون سيارات الـ”إنفينيتي” تجار الذهب: جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من المعادن بأسعار عالية Advertisements مساعدات أمريكية للطوارئ في السودان زيادة ضخ السيولة النقدية بالبنوك إلى”350″ مليون جنيه صحيفة الجريدة “الجريدة” تكشف أبرز المرشحين لحكومة حمدوك مجلس السيادة ينفي تخصيص سيارات”إنفينيتي” لأعضائه إقالة مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم صحيفة الصيحة “52” مرشحًا بطاولة”حمدوك” لاختيار”18″ وزيرًا تعزيزات شرطية لبسط هيبة الدولة بالبحر الأحمر زيادة ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى”450″ مليون جنيه الاستعانة بالقوات النظامية لحل ضائقة المواصلات التربية تتمسك بقيام امتحانات الشهادة في مارس المقبل الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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