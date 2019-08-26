الهلال يتأهل إلى المرحلة التالية في أبطال أفريقيا

الخليج 365 : تأهل نادي الهلال السوداني إلى المرحلة التالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله سلبياً على ملعبه بأم درمان مع فريق ريون سبورت الرواندي. وكان قد إنتهت مباراة الفريقين الأولى بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في رواندا وتقدم فريق ريون سبورت في الدقيقة 13، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة 30 من المباراة. المادة السابقة دولار الكرامة “مبادرة إسفيرية” تهدف لدعم الاقتصاد السوداني المقالة القادمة إستمرار ارتفاع أسعار الخضر بالاسواق

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