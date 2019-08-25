مقتل 7 أشخاص في تصادم طائرتين بإسبانيا

أعلنت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية أن 7 أشخاص على الأقل بينهم قاصر لقوا حتفهم، الأحد، في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز" بثت الحكومة الإقليمية في جزر البليار الإسبانية، التي تضم مايوركا، تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني قالت فيها إن الحادث وقع في الساعة 1:35 مساء (11:35 ت غ)، مشيرة إلى ان اثنين من القتلى من القصر، إضافة إلى ثلاثة بالغين واثنين من السكان المحليين كانوا على متن الطائرة الخفيفة.

وافادت وسائل الاعلام المحلية ان المروحية كانت تقوم برحلة سياحية. وذكرت وكالة الانباء الإسبانية الخاصة "أوروبا برس" أن احد ضحايا المروحية إيطالي الجنسية.

Advertisements

كما نقلت عن مسؤولين محليين لم تحدد هويتهم قولهم ان جزءا من حطام الطائرة تناثر في حقل.

وأرسل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتعازيه عبر تويتر لعائلات الضحايا، معربا عن حزنه العميق "للحادث المأساوي".

وذكرت صحيفة دياريو دي مايوركا إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف.