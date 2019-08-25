أعلنت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية أن 7 أشخاص على الأقل بينهم قاصر لقوا حتفهم، الأحد، في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة.
ووفقاً لـ "سكاي نيوز" بثت الحكومة الإقليمية في جزر البليار الإسبانية، التي تضم مايوركا، تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني قالت فيها إن الحادث وقع في الساعة 1:35 مساء (11:35 ت غ)، مشيرة إلى ان اثنين من القتلى من القصر، إضافة إلى ثلاثة بالغين واثنين من السكان المحليين كانوا على متن الطائرة الخفيفة.
وافادت وسائل الاعلام المحلية ان المروحية كانت تقوم برحلة سياحية. وذكرت وكالة الانباء الإسبانية الخاصة "أوروبا برس" أن احد ضحايا المروحية إيطالي الجنسية.
كما نقلت عن مسؤولين محليين لم تحدد هويتهم قولهم ان جزءا من حطام الطائرة تناثر في حقل.
وأرسل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتعازيه عبر تويتر لعائلات الضحايا، معربا عن حزنه العميق "للحادث المأساوي".
وذكرت صحيفة دياريو دي مايوركا إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أشخاص في تصادم طائرتين بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.