جبريل ابراهيم لـ (المجهر): قوى التغيير غدرت بالحركات المسلحة في اتفاق اديس ابابا

اتهم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم, قوى الحرية والتغيير باحتكار الوثيقة الدستورية لانفسهم والغدر بالحركات المسلحة في اتفاق اديس ابابا, مشيراً الى ان اجتماعات القاهرة كان هدفها تعديل الوثيقة الا ان قوى التغيير تحججت بانها لا تملك التفويض وقرار تعديل الوثيقة وتراجعت عن الاتفاق مما ادى الى فشلها.

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وقال د. جبريل بحسب صحيفة المجهر ان قوى اعلان الحرية والتغيير لم تف بكلمتها للحركات التي قطعتها لهم بتضمين مخرجات الاجتماعات التي اقيمت في اديس, في الوثيقة وتعديلها, وزاد ان قوى الحرية والتغيير اختارت ما يناسبها من المواد التي تتضمنها الوثيقة وتتوافق معها ووقعت على الاتفاق مع المجلس العسكري.

وأوضح ان اجتماعات جوبا, لم تكن تحت ضغوط من جوبا أو اي جهة اخرى, وقال ان الحركات المسلحة ناقشت مع الرئيس سلفا كير توحيد الحركات المسلحة حول رؤية تحقق السلام الشامل في السودان.

ونفي رفض الحركات للوثيقة لاجل الحصول على محاصصات او مناصب, ووصف هذا الحديث بانه غير منطقي, وقال ان مطالب الحركات تتلخص في تحقيق السلام الشامل قبل بداية اي مرحلة جديدة من تاريخ البلاد, وزار ان ما حدث للطرف الآخر هو عدم رغبته في تحقيق الاستقرار والسلام ةسعى لاقصاء الاطراف الاخرى, واحتكر الاتفاق الوثيقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)