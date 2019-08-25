استمرار اشتباكات بورتسودان وحرق مسجد ومقتل إمامه

أعلن رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، استمرار الاشتباكات القبلية في بورتسودان والتي شهدت أمس مقتل إمام مسجد في مربع 29 حي المطار وحرق المسجد، واتهم جهات سياسية بالمركز والولاية بتأجيج الصراع، واتهم ضرار وهو أيضاً رئيس مؤتمر البجا القومي، حكومة الولاية واللجنة الأمنية بأنهما مقصرتان في ضبط الموقف الأمني. وقال ضرار بحسب صحيفة السوداني: “إننا كأحزاب نطالب بإقالة الوالي وحكومته”.

وأضاف أن اللجنة الأمنية يمكن أن توقف الاضطرابات في ساعتين، لوجود القوات الأمنية بكل تشكيلاتها، بجانب القوات التي وصلت من الخرطوم. وأبان ضرار أن الصراع بمدينة بورتسودان أصبح ينتقل من حي إلى آخر.

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وحذر ضرار من أنه في حال لم تستطع حكومة الولاية أو الحكومة المركزية إيقاف الصراع القبلي فإن جهات أخرى – لم يسمها – ستدخل في القتال وتتوسع دائرة العنف. وطالب ضرار رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضو السيادي محمد حمدان دقلو، بسرعة التدخل لإيقاف الصراع القبلي بمدينة بورتسودان حتى لا تزداد رقعته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)