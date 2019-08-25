بعد خيبة أبطال أفريقيا.. اجتماع طارئ لمجلس المريخ

أعلن مجلس المريخ عن اجتماعٍ طارئ اليوم”الأحد” لمناقشة مغادرة دوري أبطال أفريقيا على نحوٍ مفاجئ، ووجّه الدعوة لكل الأعضاء.

و”السبت”، ودّع المريخ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي رغم فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب المنافسة.

وبحسب مصادر فإنّ المجلس لم يتخذ أيّ قرار قبل اجتماع اليوم لكّنه من المنتظر أنّ يطلّع على الملف الإداري والفني داخل الفريق قبل اتخاذ أي خطوة.

وخروج المريخ من البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي يجئ للمرة الثالثة على التوالي.

وخيّب الأحمر آمال جماهيره التي كانت تُمني النفس بالتأهل إلى دور الـ”32″ من المنافسة الأفريقية، ومسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في الموسم الماضي قبل أنّ تتفاجأ بتكرار ذات التجربة في الموسم الحالي.

وكان أنصار النادي قد حاصروا الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين واللاعبين بعد نهاية اللقاء”السبت”، ومنعوهم الخروج من الملعب لوقت طويل بعد إطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء.ٍ