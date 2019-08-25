وشارك ريبيري في الدقيقة 78 من عمر مباراة فيورنتينا ونابولي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الكالتشيو، وانتهت بفوز الثاني بنتيجة (4-3).
وقال ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”فخور بأنني لعبت أول دقائق لي مع فيورنتينا“.
وأضاف: ”يا لها من مباراة.. كانت معركة كبيرة، دعم الجماهير كان رائعًا، لكن لسوء الحظ لم تكن النتيجة التي نريدها“.
وأتم: ”الآن سنبدأ العمل مرة أخرى كي نتحسن أكثر وأكثر معًا“.
وانضم ريبيري لصفوف فيورنتينا، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريبيري يتحدث عن ظهوره الأول في الدوري الإيطالي بمباراة فيورنتينا ضد نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.