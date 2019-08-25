تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * (السوداني) تتحصل على ترشيحات “قوى الحرية” الأولية للحكومة * “حمدوك”: نحتاج لـ(8) مليارات دولار مساعدة لإعادة بناء الاقتصاد * تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة البشير * استمرار اشتباكات بورتسودان وحرق مسجد ومقتل إمامه الصيحة: * دفاع “البشير” يطلب الإفراج عنه بالضمان العادي * الطاهر لـ(الصيحة): استدعاء شهود تسلموا مبالغ من الوديعة السعودية * “الحرية والتغيير” تسلم قائمة الوزراء غداً و”حمدوك” يعلن حكومته الأربعاء المجهر: * تفاصيل مثيرة في محاكمة “البشير” * ارتفاع القتلى في “بورتسودان” إلى (30) و(213) مصاباً وحرق عدد من المنازل * زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري إلى الخرطوم الجريدة: * مرشح (قحت) لرئاسة القضاء يكشف تفاصيل إنسحابه * الدفاع يطلب من المحكمة الإفراج عن “البشير” بالضمان * الأمم المتحدة تضع (15) ولاية سودانية في قائمة الطوارئ آخر لحظة: Advertisements * الحكومة بالأربعاء.. و”حمدوك” يكشف عن خطة لمحاربة الفساد * شكوى دولية بشأن قضية المعتقلين بكوبر * مقتل إمام مسجد في تجدد أحداث بورتسودان الإنتباهة: * حرق مسجد ومقتل إمامه ببورتسودان * تسليم قائمة الوزراء وحصر أملاك أعضاء (السيادي) * إعلان مدينتين منطقتي كوارث في النيل الأبيض الأهرام اليوم: * محاكمة البشير تكشف عن معلومات جديدة في قضية أموال بيت الضيافة * الشيوعي: سنطرح سحب القوات السودانية من اليمن عن طريق مجلس الوزراء * الشرطة: حديث اللواء عابدين عن المتحري في قضية “البشير” يجافي الحقيقة الدار: * شاهدا اتهام يدليان بتفاصيل خطيرة في محاكمة الرئيس المخلوع “البشير” * هيئة الدفاع تطالب بالإفراج عن “البشير” بالضمانة * أنصار “البشير” وأهله ينظمون وقفة احتجاجية أمام المحكمة * مدير إعلام الشرطة: المتحري في بلاغ “البشير” حقق بمهنية واتخذ كافة الإجراءات القانونية * تفاصيل جديدة حول أحداث البني عامر والنوبة ببورتسودان * توقيف أربعة أشخاص انتحلوا صفة ضباط بالدعم السريع الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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