بيع مصنع( غزل الحاج عبد الله) لمستثمر سوري وتشريد (7200) مزارع

الخليج 365 :

كشف النائب البرلماني المستقل في البرلمان المحلول د. عبدالجليل عجبين، عن بيع مصنع غزل الحاج عبد الله الشهير بولاية الجزيرة لمستثمر سوري.

وقال عجبين لـ(الجريدة) إن النظام السابق برر عرض المصنع الذي تم إنشاؤه في العام 1971م للبيع بعدم قدرته على تشغيله، على الرغم من أنه يشكل مصدر دخل لأكثر من (7200) مزارع تم تشريدهم.

وأضاف أن الدولة تخلصت من المصنع بقيمة تُقدر بـ(15) مليون دولار، بينما تبلغ قيمته أكثر من (600) مليون دولار، وأشار إلى أنّ من تولوا مهمة البيع نافذين بالنظام السابق، رسموا خُطة مُحكمة للبيع، وانشأوا شركة خاصة وتم البيع في المرة الأولى.

Advertisements

ونوه عجبين إلى أن المصنع تم بيعه مرة ثانية للحكومة ممثلة في شركة جياد بأقل من قيمته الحقيقية، وأبان أن مركز البحوث والاستشارات الصناعية قيّم المصنع بقيمة (100.9) مليون جنيه للغرض الزراعي و(145) مليون جنيه للصناعي، إلا أنه قُيم من قبل شركة جياد باعتباره (خردة) بمبلغ (32) مليون جنيه، رغم أنها الجهة المستفيدة باعتبارها المشتري وليس من اختصاصها التقييم.

وتابع: تم البيع لجياد بتاريخ 27 أغسطس 2015م، بخطاب صادر من وزير المالية استناداً على توجيه رئاسة الجمهورية على الرغم من اعتراض نائب المراجع العام على عملية البيع، والذي طالب جياد بالقيمة الكاملة للمصنع مصحوبة باسم الشهرة، بيد أنها لم تستجب.

ونبه عجبين إلى تعرض المصنع للإهمال رغم أن العقد الموقع من قبل حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية يُلزم الجهة المشترية ولمدة عام كامل بضرورة تشغيل المصنع لغزل أقطان مشروع الجزيرة والمشاريع المُحيطة به، وأردف (هذا لم يحدث مُطلقاً).

وزاد: بعد مرور (25) عاماً على تدمير أكبر المشاريع الزراعية في البلاد فشلت الشركة المشترية في إدارته تماماً فقامت بتسليم وبيع أهم مشروع زراعي بالمنطقة لمستثمر سوري.