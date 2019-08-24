الرئيس العراقي: لن نكون قاعدة انطلاق للاعتداء على دول الجوار والمنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن العراق لن يكون قاعدة انطلاق للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة، رافضا سياسة المحاور وتصفية الحسابات.

وأشار صالح، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إلى ضرورة الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى، والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي.

ولفت إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة في معطيات ما تعرضت له مخازن للأسلحة من تفجيرات مؤخراً للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته.

وشدد صالح على أن تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين هي من الأولويات الراهنة للدولة العراقية.