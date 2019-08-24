ميركل: يجب مواجهة حرائق الأمازون بكل السبل الممكنة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أسبوعية متلفزة إن قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة "جي7" يجب أن تبعث بـ"رسالة واضحة" عن ضرورة مواجهة غابات الأمازون، بكل السبل المتاحة.

وقالت ميركل: "نحن مصدمون من الحرائق الهائلة التي اندلعت في منطقة الأمازون، في القمة سيتوجب علينا بحث ما يمكن أن نفعل لتقديم المساعدة، وسيكون الهدف أن نبعث برسالة واضحة عن ضرورة فعل كل ما هو ممكن من أجل وقف الحرائق".

وذكرت المستشارة الألمانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على حق بوضع هذه المسألة في جدول أعمال القمة.

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وتابعت "منزلنا يحترق لا نستطيع أن نبقى صامتين".

وأشارت المستشارة إلى مسائل أخرى مطروحة للنقاش في القمة مثل غياب المساواة بين الجنسين.

وتحدثت عن أهمية التعاون مع أفريقيا، وهو ما كان موضوعاً ذا أهمية خاصة لألمانيا أثناء القيادة الدورية لمجموعة العشرين.