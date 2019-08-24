محامي البشير: المبالغ محل التهم صرفت في أوجه متعلقة بالأمن القومي

قال محامي الرئيس السابق عمر البشير، محمد الحسن الأمين عقب الجلسة الثالثة من محاكمته التي عقدت اليوم السبت ، بمقر معهد التدريب القصائي بالخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسل الأموال،قال في تصريحات للعربية، إنهم التقوا بالبشير داخل سجن كوبر قبل هذه الجلسة وسيلتقون به قبل الجلسة المقبله.

وأوضح الأمين بحسب الصيحة الأن – أن المبلغ الذي عثر عليه بحوزة البشير جاء كمنحة وهو في إطار التعاون بين الرؤساء.

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وأن الرئيس المعزول تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً معتبراً أن هذا المال لا يسوى أن يكون محل اتهام نسبة لمسؤوليات البشير الكبيرة ،مشيراً إلى أن المبلغ تم الصرف منه في أوجه ضرورية متعلقة بالأمن القومي.

وأشار محامي البشير إلى تقليص زيارة الأسرة ومنع إخوانه من الزيارة والتي اقتصرت على زوجته فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)