وكان من المقرر أن تنطلق الطائرة من مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا إلى دار السلام في تنزانيا يوم الجمعة.
وقالت وزارة النقل في تنزانيا في بيان يوم الجمعة "تم حجز الطائرة عقب أمر صادر عن محكمة جوتنج العليا في جوهانسبرج."
ولم يتضح على الفور سبب الاستيلاء على الطائرة. ولم يتم الرد على المكالمات إلى المحاكم في جنوب إفريقيا خارج ساعات العمل المعتادة.
ويشمل أسطول شركة الطيران الحالي، المستأجر من وكالة طيران تنزانيا الحكومية (TGFA)، طائرة بوينج 787-8 دريملاينر وطائرتي إيرباص A220-300 وثلاث طائرات من طراز DHC Dash 8-400، والمعروفة سابقًا باسم بومباردييه Q400 التوربيني.
قال محللون إن طائرات تنزانيا وضعت تحت ملكية TGFA لتجنب مصادرة محتملة للطائرات من الدعاوى القضائية المتعلقة بديون إير تنزانيا التي تقدر بملايين الدولارات من الموردين السابقين.
وعلقت تنزانيا الآمال في إحياء شركة الطيران الوطنية لتحويل البلاد إلى مركز نقل إقليمي وتعزيز قطاع السياحة، أكبر مصدر للعملات الأجنبية.
ونبعت مطالبة ستيرلنغ من قرار التعويض لعام 2010 الصادر عن محكمة التحكيم الدولية، وهي محكمة تابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، بشأن عقد طريق تم إنهائه قبل أن يصبح ماجوفولي رئيسًا.
ولم يتم تقديم تفاصيل في ذلك الوقت، لكن مصادر الطيران قالت: "أن الحكومة توصلت إلى تسوية مالية لتأمين الطائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة التنزانية: جنوب إفريقيا تحتجز طائرة إيرباص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.