الاتحاد الافريقي يدعو بالتركيز علي التعليم التقني

كشف ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻨﻴﻦ ، عن تحديات في عملية تطوير التعليم بالقارة السمراء ولفت احمد خلال مخاطبته ندوة اصلاح التعليم ليتوافق مع متطلبات سوق العمل بفندق القراند هولدي اليوم ، الفساد من اكبر العوائق لاتحاد الشباب ، وطالب بضرورة ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻏﺎﻧﺎ. ﻭقال ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻭﻟﻢ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺑﻞ ﻻﺯﺍﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ، مناشدا بالترﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ، مطالبا باﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. مشددا على ضرورة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻞ ﻳﺆﻫﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، موكدا ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2060 ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .

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