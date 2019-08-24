تعرف على حجم خسائر هواتف هواوي من الحظر الأمريكي

وأشار ايريك إلى أن قرار الحكومة الأمريكية بمد فترة السماح للتعامل مع الشركات الأمريكية لمدة 90 يومًا جديدة لن يؤثر أبدًا على أداء الشركة أو موظفيها، لأنهم اعتادوا العمل بشكل طبيعي تحت الحظر الأمريكي المفروض منذ مايو الماضي.
وكانت شركة هواوي قد كشفت عن نظامها الخاص بتشغيل أجهزتها المختلفة وهو HarmonyOS، والذي هو معد للعمل على مختلف أجهزة الشركة بداية من أجهزة انترنت الأشياء وقواعد بياناتها Data Centers وحتى هواتفها الذكية وأجهزته الحاسوبية الشخصية.
ولكن الشركة أكدت أنها ليس لديها نية حاليا لطرح هواتف تعمل بنظام تشغيلها الخاص، ومازالت متمسكة بالعمل بنظام جوجل أندرويد، وأشارت إلى أن نظامها الذكي سيكون الخطة البديلة في حال استمرت أمريكا في التضييق عليها.
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