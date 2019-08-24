مصر توجل اجتماعا مع السودان واثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

وحَضَرَ الاجتماع حسب “سودان تربيون” أمس، مُمثلو وزارات الدفاع، الخارجية، الموارد المائية والري، المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، والخبراء المُختصون.
وأوضح البيان أنّ اللجنة العُليا استعرضت المراحل المُتعدِّدة للمُفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ دُون التّوصُّل إلى اتفاقٍ، وأشار إلى أنّ اللجنة أكّدت أهمية الانتهاء من المُفاوضات وفقاً لبرنامج زمني مُحَدّد، خَاصّةً أنّ مصر وجّهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، وأشار إلى أنّ الاجتماع الذي كان مُقرّراً أن يُعقد يومي 19 و20 أغسطس الجاري سيصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر المقبل للتّوصُّل إلى اتفاقٍ حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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