الخرطوم الوطني يتأهل إلى الدور الثاني في الكونفدرالية 

الخليج 365 : حقق فريق الخرطوم الوطني فوزاً غالياً على نادي “آرتا سولار” الجيبو”الجيبوتيتي بثلاثة أهداف دون رد بالخرطوم مساء اليوم “الجمعة” في بطولة الكونفدرالية ويُعد الخرطوم الوطني أول المتأهلين للدور الأول بكأس الكونفدرالية الأفريقية. جاءت أهداف المُباراة في شوط اللعب الثاني وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بجيبوتي إنتهى بالتعادل بهدف لمثله لكل فريق. وينتظر الخرطوم الوطني المتأهل من مباراتى موتيمبا الكونجولي ورينار الكاميروني.فيما بدأت قبل دقائق مُباراة ممثل السودان الثاني في الكونفدرالية الأهلي شندي باستاد الأخير ضج فريق بانداري الكيني. وكان لقاء الذهاب بينهما إنتهي بالتعادل السلبي المادة السابقة “قنبلة سودانية” قيمتها 60 مليار.. في”حضن حمدوك” المقالة القادمة لماذا منح لماذا منح ابن سلمان “البشير” 25 مليون دولار نقدا؟.. وما سر اعتراف المخلوع وتوريطه لولي العهد؟

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