كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع واشنطن

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، اليوم الجمعة، أنه بلادة مستعدة للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كلام الوزير: "بيونغ يانغ مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة".

وحذر الوزير الولايات المتحدة من‭ ‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات ضد بلادة.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة النشاطات النووية لكوريا الشمالية عن كثب وهي ملتزمة بمواصلة المحادثات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس أنه لا يثق بزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، مؤكدا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

هذا وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمتين مع كيم جونغ أون، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاقات ملموسة بشأن مسألة نزع السلاح النووي.

