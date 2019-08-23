سبارتاك موسكو يصعب مهمته في الدوري الأوروبي

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في انتصاره للاعبه، ريكاردو هورتا، الذي أحرز هدف الفوز، في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم في الملعب البلدي بمدينة براغا.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في العاصمة موسكو.
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