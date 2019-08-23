ووجه النائب العام السعودي باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد النيابة العامة أن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرّمة طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح كراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة.
يذكر أن المقطع المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهر من خلاله شاب يقول لطفل إن معلمات سيدرسنه، حيث قام الطفل بالرد بالتهديد بقتل من تدرسه وهو يمسك ويلوح بسلاح أبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. النيابة العامة تأمر باعتقال شخص نشر مقطعا لطفل يهدد بقتل المعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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