السعودية.. النيابة العامة تأمر باعتقال شخص نشر مقطعا لطفل يهدد بقتل المعلمات

أصدر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمر اعتقال بحق شخص نشر على "توتير" مقطع فيديو أظهر فيه طفلا وهو يهدد ويتوعد المعلمات بسلاح أبيض ويسيء للتعليم.

ووجه النائب العام السعودي باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأكد النيابة العامة أن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرّمة طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح كراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة.

يذكر أن المقطع المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهر من خلاله شاب يقول لطفل إن معلمات سيدرسنه، حيث قام الطفل بالرد بالتهديد بقتل من تدرسه وهو يمسك ويلوح بسلاح أبيض.