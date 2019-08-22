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رد ستار يواصل ملحمته في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا

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واصل رد ستار بلغراد مشواره الملحمي في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل بطل القارة السابق خارج أرضه 2-2 مع يانغ بويز في لقاء الذهاب واستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء متأخرة.

وتعرض كراسنودار الروسي، الذي أطاح بالبطل السابق بورتو في الدور التمهيدي الماضي، لهزيمة قاسية 4-صفر أمام أولمبياكوس بينما فاز دينامو زغرب بطل كرواتيا 2-صفر على روزنبورج.

ويتأهل الفائزون من هذه المواجهات إلى دور المجموعات بالبطولة العريقة.

وتأهل يانغ بويز مباشرة إلى هذا الدور التمهيدي أما رد ستار فكافح أمام فرق من ليتوانيا وفنلندا والدنمارك في ثلاثة أدوار سابقة وتغلب على كوبنهاغن في الدور الماضي بعد ماراثون من 22 ركلة ترجيح.

وحول الفريق الصربي تأخره بهدف مبكر إلى تقدم 2-1 لكن صاحب الضيافة أدرك التعادل من ركلة جزاء قبل النهاية بعد الاستعانة بحكم الفيديو ونفذها البديل جوليوم هوارو.

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وشارك الفريقان في دور المجموعات لأول مرة في الموسم الماضي.

واكتسح أولمبياكوس، الذي يشارك بانتظام في دور المجموعات، ضيفه كراسنودار وساهم الصربي لازار رانديلوفيتش في الرباعية بتسجيل هدفين.

وحصل دينامو زغرب على دفعة نحو التأهل للمرة السابعة لدور المجموعات بفضل هدفين بالشوط الأول عبر برونو بتكوفيتش من علامة الجزاء وميسلاف أورسيتش أمام روزنبورغ النرويجي.

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