إرجاء محاكمة آدم سوداكال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي مصعب محمد عبدالله جلسة المتهم آدم سوداكال، الاحتيال على مستثمر سعودي وكانت جلسة أمس محددة لسماع المتحري ووكيل الشاكي نسبة لغيابهم وغياب المتهم تم إرجاؤها وتحديد جلسة أخرى. وتشير تفاصيل البلاغ بأن المتهم احتال على مستثمر سعودي واستولى على مبلغ (50) مليون يورو أي ما يعادل ترليون.

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