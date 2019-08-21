خطوات إنشاء محادثة جماعية على هاتفك الأيفون

أطلق تطبيق iMessage في الأيفون ميزة جديدة تجعل الاتصال سهلاً، حيث يمكنك التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد، لذا ننشر لك خطوات انشاء محادثة جماعية على الآيفون، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني:

1- اضغط على أيقونة تطبيق الرسائل من شاشة الايفون الرئيسة والتى تظهر على شكل فقاعة نصية بيضاء داخل صندوق أخضر.

2- اضغط على زر "إنشاء رسالة" فى الركن الأيمن العلوى من شاشة الرسائل .

Advertisements

3- ابدأ فى كتابة الاسم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكترونى للشخص الذى تريد إضافته إلى المحادثة أو استخدم الرمز + لتحديد المشاركين يدويًا من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

4- بعد كتابة أو اختيار أسماء الأشخاص الذين ترغب فى إضافتهم إلى المحادثة، ابدأ فى كتابة رسالتك.

5- عند الانتهاء من كتابة الرسالة التى ترغب فى إرسالها، اضغط على سهم الإرسال الأزرق أو الأخضر.