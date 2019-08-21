ركود أسواق الذهب بالخرطوم وإرتفاع في الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طرأت زيادة طفيفة في أسعار الذهب، وعزا التجار استفسرتهم (السوداني) أمس الزيادة لقلة الوارد من قبل المعدنين المحليين وارتفاع سعر الدولار.

وقال تاجر ذهب بمحلات المنصوري قرشي صلاح لـ(السوداني) أمس، إن هناك ارتفاعاً في سعرالذهب المشغول، واصفاً حركتي الشراء والبيع بـ(المتوسطة) وتابع بأن فترة المناسبات والأعياد” تنتعش فيها أسواق التجارة عموماً، مبيناً بأن سعر الذهب المكسورعيار (21) بلغ (2,720) جنيه للجرام، أما سعر الذهب الجديد متوسط سعره(3,200) جنيه ، مشيراً إلى ضعف الوارد ما انعكس على تراجع المعروض وارتفاع السعر.

وأكد تاجر ذهب محمد إبراهيم، ارتفاع الذهب لارتباطه بسعر الصرف، وقال إن زيادة أسعار الذهب ارتبطت في الماضي بموسم الحج، ولكن الآن صارت هناك البورصة العالمية، موضحاً بأن الزيادة الحالية نتجت لارتفاع سعري الصرف والأوقية في البورصة. وأضاف: سعر الذهب السوداني (3) آلاف جنيه لعيار (21) جراماً، اما الذهب الجديد تختلف أسعاره حسب المصنعية، مشيراً إلى أن سعر الذهب الكويتي بلغ (3,500) جنيه.

وأشار صاحب مجوهرات الشريق محمد، إلى أن ارتفاع تكلفة الذهب انعكست على الأسعار، مؤكداً حدوث زيادة طفيفة في جرام الذهب نتيجة لتذبذب سعر الصرف، وقال لـ(السوداني) إن أسعار الذهب الجديد تتراوح ما بين (3-3,500)جنيه للجرام، أما الذهب الكويتي (3,400) جنيه بدلاً عن (3,200) جنيه، والذهب البحريني (3,500) جنيه بدلاً عن (3,300) جنيه، منوهاً إلى أن سعر الذهب “الكسر” يتراوح ما بين (2,600-2,700)جنيه، إضافة إلى ركود حركة القوة الشرائية.