كباشي: تسلمنا قائمة مرشحي الحرية والتغيير للسيادي….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم “الثلاثاء”، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.
وأعلن كباشي في تصريحات له عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري خلال ما تبقي من اليوم “الثلاثاء”.
ونفى وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد طلبت مهلة 48 ساعة، لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي عقب خلافات بين مكوناتها بشأن ترشيح طه عثمان من قبل تجمع المهنيين في المجلس السيادي.
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