رئيس تيار المستقلين الوطنين الأحرار ينتقد دعاوى التصعيد بعد توقيع وثيقة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد رئيس تيار المستقلين الوطنين الأحرار، عثمان إبراهيم الطويل، يوم الثلاثاء، دعاوى التصعيد التي يطلقها البعض بعد توقيع وثائق الانتقال للحكم المدني، واصفها إياها بالمضللة، وأشار إلى أن البلاد تتهيأ للبناء وحل المعضلات الاقتصادية والسياسية وإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

وقال الطويل، لوكالة السودان للأنباء، ينبغي أن تلتف جميع الأحزاب والقوى السياسية حول المجلس السيادي ومجلس الوزراء والتشريعي، مشيراً للدعوات الصادقة التي أطلقها الفريق أول البرهان في خطابه خلال توقيع الاتفاق، بضرورة تناسي المرارات، وأن يلتقي الجميع في ميادين الإنتاج وبناء الوطن،

ودعا لأن تنظم الأحزاب نفسها وتعقد مؤتمراتها العامة وتنتخب قياداتها الجديدة.

وذكر رئيس تيار المستقلين أن العسكريين والمدنيين توافقوا على الفترة الانتقالية ومن ثم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لا يعزل أو يقصى فيها أحد، لافتاً لضرورة تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة أساسها القانون، موضحاً عدم محاسبة الأبرياء بجريرة المجرمين والمفسدين، وعدم تجريم فئة سياسية معينة،

مشيداً بالدعاوى التي أطلقت بمشاركة عضوية المؤتمر الوطني الذين لم يتورطوا في جرائم أو مخالفات في حملات بناء الوطن وممارسة الحياة السياسية مع الآخرين.