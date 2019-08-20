هجوم عنيف لمستشار ابن زايد بعد شامته من”عمر البشير” داخل القفص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، جدلا واسعا بين متابعيه بتغريدة أبدى فيها شماتته بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عقب ظهوره بقفص الاتهام في أول محاكمة علنية له اليوم، الاثنين.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة البشير داخل القفص، وعلق بقوله:”هذا مصير كل رئيس دولة يتمسك بكرسي السلطة مدى الحياة”التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين اتهموا مستشار ابن زايد بالنفاق والتناقض، فبالأمس كان يمتدح البشير وعلاقته بالإمارات واليوم انقلب عليه بعد تبدل السياسية كما أن نظام الحكم في الإمارات مغتصب من قبل محمد بن زايد وبعيد كل البعد عن الديمقراطية التي ينادي هو بها.

وأحرجه الكاتب السعودي تركي الشلهوب برده:”الذي يرى كلامك يظن أنك مواطن سويسري وليس إماراتي، ألست أنتَ مِن أدوات حكام الإمارات ومِن المطبِّلين لهم رغم أنهم لا يتركون كرسي السلطة إلا مقتولين أو مخلوعين؟، ألستَ أنتَ مَن تُطبِّل لمحمد بن سلمان الذي قال: سأبقى في الحكم 50 عاماً ؟!!”وقال “فهد الغفيلي”:”من يقرأ تغريدتك دكتور يشعر أن الإمارات دولة ديمقراطية ملمهة لدول مجلس التعاون الخليجي وحرية الرأي فيها مكفولة والتداول السلمي للسلطة يجري كل ٤ سنوات”وتابع مهاجما الأكاديمي الإماراتي:”الإمارات دولة حافلة بالإنقلابات وتدعم الإنقلابيين في كل مكان وتكره شيئ أسمه تداول سلمي للسلطة أو ديمقراطية وإرادة شعب.”وفضح اخرون انقلاب عيال زايد على البشير ودعم التحركات ضده بعدما مال لقطر وتركيا.

بينما غرد ياسين التميمي:”لا أسوأ من ديكتاتورية أبوظبي التي حولت الامارات إلى سجن كبير مظلم يعج بالمظلومين، والواقع تحت الأبراج الزجاجية والفنادق والملاهي التي تحتل واجهة المدن الحديثة في هذه الدولة الشمولية التي رهنت مقدراتها لخدمة مشروع تفكيك الأمة.”