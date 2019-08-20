عاجل.. الاتفاق على تعيين الهادي مكاوي نائبا عاما لجمهورية السودان

افادت مصادر لـ "العين الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، غن المجلس العسكري والحرية والتغيير يتفقان على تعيين الهادي مكاوي نائبا عاما لجمهورية.

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