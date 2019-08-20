الهلال السوداني في ضيافة الوصل الإماراتي بـ”زغبيل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تبدأ اليوم”الثلاثاء” مباريات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراتين، الأولى تجمع فريق الوصل الإماراتي بضيفه فريق الهلال السوداني والثانية تجمع فريق الاتحاد السعودي بضيفه فريق العهد اللبناني.

في مدينة دبي الإماراتية وعلى استاد زعبيل، يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني في ذهاب مباريات دور الـ 32، ويسعى كلا الفريقين إلى تسجيل انطلاقة ناجحة في بداية مشوارهما العربي.

ويأمل الهلال في تجاوز عقبة الإماراتي وتقديم مستويات إيجابية تدعم مشواره في البطولة بالاستمرار فيها حتى تحقيق اللقب.

وفي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره فريق العهد اللبناني في مباراة الذهاب بينهما التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى كلا الفريقين إلى الظفر بنتيجة ايجابية وتسجيل انطلاقة ناجحة في أولى خطواتهما في منافسات البطولة.

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ويتسلّح العهد بجدار دفاعي صلب قاده للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 عن منطقة الغرب.

ويعد السوري أحمد الصالح، أحد أبرز اللاعبين في قلب دفاع العهد، كما أنه يمتلك مقومات القائد داخل الملعب، ويعول عليه المدرب باسم مرمر بشكل كبير لتجاوز عقبة اتحاد جدة.

أما خليل خميس يعد أبرز اللاعبين الصاعدين بقوة في مركز الدفاع، وقدم موسمًا مميزًا على المستويين المحلي والقاري.

وتستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019 / 2020 حتى أبريل من العام القادم، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.

يذكر أن، فريق النجم الساحلي التونسي حقق اللقب العربي في الموسم الماضي 2018 / 2019، بعدما ظفر بكأس بطولة زايد للأندية الأبطال من أمام منافسه فريق الهلال السعودي بهدفين في مقابل هدف.