الجيش السوري يقطع طرق الإمداد على مسلحي "النصرة" في ريف حماة الشمالي

أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ميداني سوري: "أن الجيش السوري قطع طرق الإمداد على مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في ريف حماة الشمالي عقب قطع طريق فرعي بخان شيخون وطريق حلب دمشق الدولي.

ونقل مراسل "سبوتنيك" أيضا عن مصدر عسكري قوله، " إن الجيش السوري ثبت مواقعه على أطراف مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية".

وكانت قوات الجيش السوري حاصرت تلتي النمر وسيرياتل المشرفتين على مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، وتعمل على تطهيرهما من قناصة تنيظم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا).

وأفاد مراسل سبوتنيك من موقع الحدث، أن "الجيش السوري يحاصر تلتي النمر وسيرياتل المشرفتين على مدينة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي ويعمل على تطهيرهما من قناصة جبهة النصرة".

وأضاف، "يتابع الجيش السوري عملياته العسكرية في محيط مدينة خان شيخون لتطهيرها من جبهة النصرة والفصائل المسلحة الأخرى".

وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

كانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق، أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف خان شيخون الغربي بالريف الجنوبي لإدلب بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة.

