ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

يتصدر النجم الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج، جناح فريق مانشستر سيتي، ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم بالتساوى مع لاعب نورويتش سيتي تيمو بوكي بعد انتهاء ثاني الجولات مساء الإثنين.

تيمو بوكي سجل هاتريك أمام نيوكاسل، في حين أن ستيرلينج نجح في تسجيل هدف أمام توتنهام خلال مباريات الجولة الثانية ليصبح في رصيد كل منهما 4 أهداف.

في المقابل فإن حامل لقب هدافي النسختين الماضيتين النجم المصري محمد صلاح، لم يتمكن من تسجيل أهداف في هذه الجولة خلال مواجهة فريق ساوثهامبتون، وفي رصيده هدف واحد.