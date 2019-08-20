تيمو بوكي سجل هاتريك أمام نيوكاسل، في حين أن ستيرلينج نجح في تسجيل هدف أمام توتنهام خلال مباريات الجولة الثانية ليصبح في رصيد كل منهما 4 أهداف.
في المقابل فإن حامل لقب هدافي النسختين الماضيتين النجم المصري محمد صلاح، لم يتمكن من تسجيل أهداف في هذه الجولة خلال مواجهة فريق ساوثهامبتون، وفي رصيده هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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