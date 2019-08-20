قرار صادم من إليسا لجمهورها : ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت الفنانة إليسا جمهورها، منذ قليل، بخبر صادم معلنة اعتزالها طرح ألبومات غنائية، مؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حالياً سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية.

إليسا كتبت عبر حسابها على تويتر “أنا بحضر ألبومى الاخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتى الفنية، وأعلن ذالك بقلب مكسور ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات”.

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية “قبل أى حد” فى إعلان إحدى شركات الموبايل الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله وإنتاج شركة سينرجى وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية “كرهني” وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.